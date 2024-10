Quotidiano.net - Sciopero medici e infermieri il 20 novembre: ospedali a rischio paralisi

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ottobre 2024 -die ambulatori a. È stata indetta per mercoledì 20la protesta che coinvolgerà migliaia di lavoratori sanitari in tutta Italia, dal personalestico a quello medico. Il pericolo, per i pazienti, è vedersi slittare visite programmate da tempo – visto che in molte regioni le liste di attesa arrivano anche a un anno – o interventi chirurgici. Loè stato proclamato dai sindacati deiAnaao e Cimo, ma anche dal sindacato degliNursing Up. Oltre a, coinvolgerà anche i dirigenti sanitari e tutte le professioni sanitarie. Tra i motivi della protesta, la "riduzione del finanziamento per la sanità” imposta dalla Legge Finanziaria, che “cambia le carte in tavola rispetto a quanto proclamato per mesi".