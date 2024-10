Roma, Corriere dello Sport: “Squadra contro allenatore, sono volate parole grosse” (Di lunedì 28 ottobre 2024) All’indomani della netta sconfitta della Roma sul campo della Fiorentina, il Corriere dello Sport ha svelato un interessante retroscena su quanto accaduto a Firenze. “Negli spogliatoi sono volate parole grosse dopo la terribile sconfitta. Squadra contro allenatore. Agitatissimi erano i senatori, nella serata in cui Cristante è stato sostituito dopo mezz’ora e Mancini durante l’intervallo. La situazione è precipitata, il clima è ormai irrespirabile” si legge. Il quotidiano preannuncia dunque l’esonero di Ivan Juric, “incapace di imprimere la svolta e vittima di una crisi di rigetto dei giocatori“, e come possibile sostituto menziona Roberto Mancini, “un nome che circola a Trigoria“. Roma, Corriere dello Sport: “Squadra contro allenatore, sono volate parole grosse” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) All’indomani della netta sconfitta dellasul campo della Fiorentina, ilha svelato un interessante retroscena su quanto accaduto a Firenze. “Negli spogliatoidopo la terribile sconfitta.. Agitatissimi erano i senatori, nella serata in cui Cristante è stato sostituito dopo mezz’ora e Mancini durante l’intervallo. La situazione è precipitata, il clima è ormai irrespirabile” si legge. Il quotidiano preannuncia dunque l’esonero di Ivan Juric, “incapace di imprimere la svolta e vittima di una crisi di rigetto dei giocatori“, e come possibile sostituto menziona Roberto Mancini, “un nome che circola a Trigoria“.: “Face.

