Quanto vale il Pallone d’Oro | com’è fatto peso e dimensioni

Dal 1956 il Pallone d'Oro è il trofeo più ambito per ogni calciatore. Negli ultimi dieci anni è stato vinto solo da CR7 e Messi mentre nell'edizione 2022 il premio è finito nella mani di Benzema. Il Pallone d'Oro è stato creato dalla maison Mellerio, che ha cambiato parzialmente la linea nel 2003. Il Pallone d'Oro non è tutto d'oro e per questo non ha un valore economico altissimo ma di "appena" 3 mila euro.

