Ilrestodelcarlino.it - Paura per due escursionisti ‘traditi’ dalla nebbia che scivolano in un canalone: salvati

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Bologna, 28 ottobre 2024 – Pericolosa avventura per due amici, un uomo e una donna, entrambi di 29 anni, lui residente a Castello D’Argile (in provincia di Bologna) e lei residente a Bologna. Sono scivolati in una causa del meteo avverso, ma fortunatamente sono stati. Nel pomeriggio di domenica, infatti, si sono recati al Santuario Mariano di Madonna dell’Acero, comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) per fare un’escursione alle cascate del Dardagna, imboccando un vecchio sentiero Cai ormai in disuso da anni, sono arrivati in prossimità di un ponticello di legno, lo hanno superato e hanno iniziato a salire. Anche se le previsioni meteo sono in miglioramento in zona persiste una fittae il terreno è ancora molto bagnato. I duehanno perso l’orientamento e sono scivolati in unper diversi metri.