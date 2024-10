Sport.quotidiano.net - Palladino: "Teniamo a bada l'entusiasmo. Vittoria che mi dà soddisfazione"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Firenze, 27 ottobre 2024 - C'è grandenel gruppo viola per lacontro la Roma. Mister Raffaeleanalizza così il momento stupendo della sua Fiorentina. "Consapevolezza, atteggiamento, spirito di squadra, tutto si va a incastrare e la squadra cresce piano piano. Ve lo dicevo da agosto che ero fiducioso, li vedevo negli allenamenti. Tutto questodobbiamo tenerlo a. Gli elogi ci fanno piacere, ma dobbiamo rimanere umili. Come stasera, siamo partiti bene e li abbiamo messi in difficoltà. Mi interessa questo, già giovedì siamo in campo a Genova".L'asticella adesso si è alzata? "L'obiettivo di questa squadra non c'è. Continuiamo a lavorare e a crescere giorno dopo giorno. Profilo basso, il campionato è equilibrato e strano. Solo col lavoro e il sacrificio possiamo toglierci delle soddisfazioni".