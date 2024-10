Ilnapolista.it - Meret: «Il Milan ha riposato un po’ di più, ma non vuol dire niente; siamo abituati a giocare ogni tre giorni»

(Di lunedì 28 ottobre 2024) In seguito alla vittoria del Napoli per 1-0 contro il Lecce, Alexha parlato a Mixed Zone. Il portiere è rientrato dopo l’infortunio subito contro la Juventus lo scorso 21 settembre.: «Capiteranno partite sporche come il Lecce, l’importante è segnare senza subire gol» Queste le sue dichiarazioni: «Segnare e non subire gol anche in gare complicate come questa col Lecce è una cosa importante in vista delle prossime partite sporche che capiteranno. Subisco pochi tiri? L’importante è farsi trovare pronti quando si viene chiamati in causa e non subire gol. Mi è capitato in un’occasione del primo tempo. Bisogna continuare così, con grande concentrazione».