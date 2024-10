Game-experience.it - Marathon, Bungie condivide nuove informazioni ed immagini, riconfermando l’uscita multipiattaforma

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ha rilasciato un aggiornamento ufficiale sullo stato di, pubblicando un video diario dello sviluppo contraddistinto da una durata di circa 9 minuti e. In questo nuovo video, il Game Director del gioco, Joe Ziegler, ha fornito un aggiornamento sui progressi effettuati in questi ultimi mesi durante il processo di lavorazione del titolo online,ndo inoltre anche dei dettagli sui piani per i futuri aggiornamenti. Precisiamo immediatamente che purtroppo non sono state inserire delle sequenze di gameplay vero e proprio diin questo nuovo video, conche si è limitata a mostrare soltanto delle concept art riguardanti alcuni degli eroi del gioco.