L' Uruguay va al secondo turno col candidato di sinistra davanti

Il candidato alle elezioni presidenziali uruguaiane, Yamandu Orsi, del partito Frente Amplio, di sinistra, affronterà Alvaro Delgado del partito Nazionale (Pn, di centro-destra) al governo al secondo turno, il prossimo 24 novembre. Lo hanno annunciato le quattro proiezioni fornite questa sera da tutti i canali televisivi del paese sudamericano. Orsi, appoggiato dall'ex presidente José 'Pepe' Mujica, è accreditato del 43,2% dei voti al primo turno, contro il 27% dei suffragi del suo avversario, vicino al presidente uscente Luis Lacalle Pou, secondo i dati dell'istituto Equipos Consultores. Punteggi rispettivamente del 44% e del 27% sulla base dei dati dell'istituto demoscopico Cifra. Le proiezioni delle altre due società di consulenza e sondaggi presenti in Uruguay, Opción e Factum, sono analoghe.

