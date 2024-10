Oasport.it - LIVE Darderi-Griekspoor, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: match difficile, ma non fuori portata

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldi 1° turno del Masters1000 ditra Lucianoe Tallon. Azzurro che chiude la stagione giocando un torneo per la prima volta, lui che ha giocato per la prima volta un evento di questa caratura solo a Miami quest’anno.ha portato a casa importanti vittorie a Madrid e a Roma, mentre non ha ottenuto vittorie nei 1000 sul cemento. Quest’oggi ritrova un giocatore che ha già affrontato una volta (curiosamente ancora a) quest’anno, perdendoci. Il primo solletica bei ricordi all’italo-argentino, visto che arrivò dopo la meravigliosa prima vittoria in uno Slam a Bois de Boulogne contro Hijikata. Al 2° turnosi “schiantò” in 3 parziali proprio contro l’olandese perdendo il 1° al tie-break e poi concedendo poca lotta nei successivi.