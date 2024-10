Biccy.it - Lil Nas X asfalta Azealia Banks, lei dà di matto e vomita insulti omofobi

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Sono lontanissimi i tempi in cui si parlava diper la sua musica, da anni ormai la cantante fa discutere solo per i gravi attacchi che rivolge ai suoi colleghi, come quando ha dato a Lady Gaga della c0cain0mane in combutta con molestatori. In questi giorni nel mirino della rapper c’è finito Lil Nas X.ieri dal nulla ha dato al collega del floppettaro che è “caduto in basso”. Il cantante di Montero però in poche righe hato la: “Ascolta, io potrei anche non fare mai più una hit, che tu comunque nella tua miserabile vita non avresti in ogni caso un decimo del successo che ho avuto io. E lo dico apprezzando la tua musica“.i could never make a hit song again and you would still never in ur bussy soap selling chicken sacrificing botched body hating ass miserable life reach a 10th of my success. Love ur music btw. https://t.