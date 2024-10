Oasport.it - Lewis Hamilton: “Buon risultato personale e di squadra, ho fatto qualche cambiamento”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)chiude con un sorriso convinto il suo Gran Premio del Messico, ventesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Città del Messico, intitolato agli “Hermanos Rodriguez” il pilota 7 volte campione del mondo ha centrato la posizione immediatamente fuori dal podio, vincendo però il duello interno in casa Mercedes. Non un aspetto di poco conto per il “Re Nero”. La gara è andata a Carlos Sainz che ha preceduto per 4.7 secondi Lando Norris, quindi completa il podio la seconda Ferrari di Charles Leclerc a 34.3 secondi. Quarta posizione, quindi, pera 44.7 secondi, davanti al compagno di team George Russell che chiude quinto a 48.5, davanti a Max Verstappen sesto a 59.5. Dopo aver tagliato il traguardo, il pilota nativo di Stevenage ha analizzato quanto avvenuto in gara ai microfoni di F1.