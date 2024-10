Secoloditalia.it - Lacerba – Milano

(Di lunedì 28 ottobre 2024)Via Orti, 4 – 20122Tel. 02/5455475 Sito Internet: www..it Tipologia: cocktail bar Prezzi: cocktail 9/16€, birre 4/9€, calice di vino 6/12€, food 5/20€ Chiusura: Domenica OFFERTAè sicuramente uno dei locali più noti in città per la qualità dei cocktail, preparati con attenzione e professionalità. Si trova in un’elegante via in zona Crocetta e deve il suo nome ad una celebre rivista futurista fondata nel 1913. Dal tardo pomeriggio in poi è aperto e non è raro trovare sempre tanta gente che rende l’ambiente un po’ caotico. Il menù presenta, tra gli altri, il classico e le proposte del mese, dando ampio spazio al Martini e alle varianti di Bloody Mary, la specialità della casa.