La Virtus cerca la doppietta. E attende Pajola in difesa

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Domani all’Unipol Arena contro Bayern Monaco, giovedì in trasferta a Milano e domenica di nuovo in casa con Treviso. Quella che si apre oggi in palestra sarà una settimana cruciale per la V nera che deve mettere a segno unain Eurolega per rimettersi in corsa verso i playoff e allo stesso tempo deve mantenere l’imbattibilità in campionato per non dare spazio al virus dell’incertezza pure nel campo della serie A italiana. Domani si terrà anche l’assemblea dei soci, ma da questo punto di vista non ci saranno sorprese con la conferma di Massimo Zanetti alla presidenza e con Luca Baraldi che ricoprirà la carica di ceo. Anche dal punto di operativo non cambieranno il vincoli legati al mercato: per operare in entrata bisogna creare uno spazio salariale con almeno una cessione.