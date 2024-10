Quotidiano.net - La sveglia di suor Pocher: “Smaschilizzare la Chiesa. E sul diaconato femminile il dibattito resta aperto”

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ottobre 2024 – Il Papa l’ha voluta in cabina di regia per organizzare tra il 2023 e il 2024 quattro incontri inediti del Consiglio dei cardinali (C9) sul ruolo delle donne nella. A salire in cattedra davanti a Bergoglio e ai porporati teologhe come lei,Linda, religiosa delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Anche in queste occasioni la docente di Cristologia e Mariologia all’Auxilium di Roma ha sostenuto l’urgenza di “la” per “dare la parola e ascoltare le donne”. Un’indicazione ancora più dirimente dopo che il Sinodo dei vescovi, appena concluso, ha perorato la presenza di laiche e religiose nei ruoli guida all’interno del popolo di Dio.