Ilnapolista.it - Juric: «Sono rimasto male, abbiamo buttato quaranta giorni di lavoro nel c.»

(Di lunedì 28 ottobre 2024)a Dazn dopo Fiorentina-Roma 5-1. «Stasera è successo chefatto tutto sbagliato, sia nel gioco sia negli atteggiamenti, come se avessimo dimenticatodi, venivamo da belle prestazioni. Stasera partita completamente diversa dalle sette partite disputate». Il doppio cambio alla mezz’ora, che c’era dietro questa scelta? «molto, trefadisputato una partita molto bella. Ho visto pochissima concentrazione, pochissima attenzione, cose veramente brutte soprattutto in chiave difensiva, cose che non mipiaciute. Per dare un segnale ma anche scelta tecnica. Tutta la squadra. In sette partite avevamo subito cinque gol, sempre noi possesso palla, e poi stasera partita completamente sbagliata. Cipoche scuse, poche cose da dire».