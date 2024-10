Jeremy Allen White è Bruce Springsteen nella prima foto del biopic (Di lunedì 28 ottobre 2024) Jeremy Allen White è Bruce Springsteen nella prima foto ufficiale di Deliver Me From Nowhere, il biopic sul Boss del New Jersey. Atteso in sala dal 2025, anche se non c’è ancora una data precisa, adatterà il romanzo omonimo di Warren Zanes che ripercorre la registrazione nel 1982 del disco Nebraska, fra i più oscuri ma importanti nella carriera della rockstar. Inciso appena due anni prima del leggendario Born in the Usa, rappresenta un capitolo cruciale nella vita musicale del divo, che lo scrisse in completa solitudine su una cassetta a quattro tracce nella sua camera da letto. Pietra miliare del rock, fu fonte di ispirazione per decine di cantanti e musicisti. Lettera43.it - Jeremy Allen White è Bruce Springsteen nella prima foto del biopic Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)ufficiale di Deliver Me From Nowhere, ilsul Boss del New Jersey. Atteso in sala dal 2025, anche se non c’è ancora una data precisa, adatterà il romanzo omonimo di Warren Zanes che ripercorre la registrazione nel 1982 del disco Nebraska, fra i più oscuri ma importanticarriera della rockstar. Inciso appena due annidel leggendario Born in the Usa, rappresenta un capitolo crucialevita musicale del divo, che lo scrisse in completa solitudine su una cassetta a quattro traccesua camera da letto. Pietra miliare del rock, fu fonte di ispirazione per decine di cantanti e musicisti.

Jeremy Allen White è Bruce Springsteen nella prima foto del biopic

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jon Landau è entusiasta della scelta della star di The Bear per interpretare il Boss sul grande schermo. Il manager di Bruce Springsteen, Jon Landau, ritiene che Jeremy Allen White sia la scelta perfetta per interpretare il Boss nel prossimo biopic ... (Movieplayer.it)

Pensate che Jeremy Allen White abbia idea che ci sia in corso il Prime Day di Ottobre? Crediamo francamente di no: se le sue frequenti gite al mercato degli agricoltori ci insegnano qualcosa, è che il buon Jeremy è un tipo da "acquisti local" fino ... (Gqitalia.it)

L'attore Jeremy Allen White è Bruce Springsteen nella prima immagine ufficiale di Deliver Me From Nowhere, biopic sul Boss ... (bestmovie.it)

The first look at Jeremy Allen White as Bruce Springsteen in biopic "Deliver Me From Nowhere" has been released as production gets underway. (msn.com)

Il manager di Bruce Springsteen, Jon Landau, ritiene che Jeremy Allen White sia la scelta perfetta per interpretare il Boss nel prossimo biopic in lavorazione. L'attore interpreterà l'autore di Born i ... (msn.com)