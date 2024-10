Israele mette al bando l’Unrwa l’ira di Usa e Ue L’agenzia Onu per i palestinesi | Decisione scandalosa

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Parlamento israeliano ha approvato una legge che vieta ogni attività delOnu per i rifugiati, all’interno di. Nonostante le forti pressioni internazionali, con l’esplicita opposizione dell’Ue e degli Stati Uniti, la normativa è passata a maggioranza schiacciante: 92 voti a favore e 10 contrari.che rappresenta un duro colpo per le operazioni del, che fornisce assistenza umanitaria, sanitaria e educativa ai rifugiati, in particolare nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Immediata la replica della portavoce del, Juliette Touma: «È scandaloso che un Paese membro delle Nazioni Unite cerchi di smantellare un’agenzia dell’Onu che è il più importante fornitore di operazioni umanitarie a Gaza».