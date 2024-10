Iran, giustiziato il dissidente tedesco-iraniano Sharmahd (Di lunedì 28 ottobre 2024) L'Iran ha giustiziato il dissidente Iraniano di origine tedesca Jamshid Sharmahd. Lo ha annunciato una fonte giudiziaria. Arrestato nell'agosto 2020 era stato condannato a morte con l'accusa di coinvolgimento nell'esplosione di una bomba in una moschea nel 2008. Quotidiano.net - Iran, giustiziato il dissidente tedesco-iraniano Sharmahd Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) L'hailiano di origine tedesca Jamshid. Lo ha annunciato una fonte giudiziaria. Arrestato nell'agosto 2020 era stato condannato a morte con l'accusa di coinvolgimento nell'esplosione di una bomba in una moschea nel 2008.

Iran, giustiziato il dissidente tedesco-iraniano Sharmahd

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'Iran ha giustiziato il dissidente iraniano di origine tedesca Jamshid Sharmahd. Lo ha annunciato una fonte giudiziaria. Arrestato nell'agosto 2020 era stato condannato a morte con l'accusa di coinvo ... (ansa.it)

Nessuno Tocchi Caino ed Amnesty International se ne occupano da tempo: in Iran il dramma delle esecuzioni di dissidenti politici ... in ordine di tempo, tre persone giustiziate il 9 ottobre scorso. (adhocnews.it)

ROMA – L’Iran ha giustiziato più di 250 persone da quando lo scorso luglio Massoud Pezeshkian si è insediato come presidente. Lo si apprende dal sito di Nessuno Tocchi Caino. Mentre il ... (repubblica.it)

06:00 Passaggio a sud-est 06:30 Primepagine a cura di 06:45 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:00 Openpolis numeri alla mano, a cura di Michele Lembo 07:10 Spazio ... (radioradicale.it)

Israele vuole portare avanti con grande impeto un’offensiva sia in Libano che in Iran. È una situazione imprevedibile che non si è mai verificata prima, dice la maggioranza degli osservatori ... (wired.it)