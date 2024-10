Inter, le prime foto della maglia 2025-2026. Ritorno alla tradizione (Di lunedì 28 ottobre 2024) L’Inter si trova nel pieno della stagione 2024-2025, ma già arrivano novità relative alla prossima. Da Footy Headlines ci sono le prime foto della nuova prima divisa. PRIMA maglia – L’innovazione portata alla divisa 2024-2025 dell’Inter durerà molto poco. La prima maglia dell’anno prossimo sarà ovviamente diversa e probabilmente si ritornerà alla tradizione. Le foto arrivano da un’ipotesi di Footy Headlines. La divisa sarà cosparsa dei tradizionali colori nero e blu, ma non ci saranno cambiamenti nel design. Le strisce rimarranno tali per tutta la maglietta, i pantaloncini invece potrebbero essere totalmente neri. Di un azzurro diverso saranno i loghi della Nike, che produce la divisa per l’Inter. fonte: footyheadlines. Inter-news.it - Inter, le prime foto della maglia 2025-2026. Ritorno alla tradizione Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) L’si trova nel pienostagione 2024-, ma già arrivano novità relativeprossima. Da Footy Headlines ci sono lenuova prima divisa. PRIMA– L’innovazione portatadivisa 2024-dell’durerà molto poco. La primadell’anno prossimo sarà ovviamente diversa e probabilmente si ritornerà. Learrivano da un’ipotesi di Footy Headlines. La divisa sarà cosparsa dei tradizionali colori nero e blu, ma non ci saranno cambiamenti nel design. Le strisce rimarranno tali per tutta la maglietta, i pantaloncini invece potrebbero essere totalmente neri. Di un azzurro diverso saranno i loghiNike, che produce la divisa per l’. fonte: footyheadlines.

