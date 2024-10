Il Real Madrid diserterà la cerimonia del Pallone d'Oro (Di lunedì 28 ottobre 2024) AGI - Il Real Madrid ha annullato il volo speciale che sarebbe dovuto decollare alle 15 per portare Vinicius e una delegazione di giocatori e dirigenti della Casa Blanca a Parigi per la consegna del Pallone d'Oro. Il cambio di programma sarebbe dovuto alla volontà di disertare la cerimonia dopo che è filtrata l'indiscrezione che il riconoscimento andrà a Rodri, madrileno che ha giocato nell'Atletico e ora gioca nel Manchester City e nella nazionale spagnola campione d'Europa. Sull'aereo, oltre a Vinicius, dovevano imbarcarsi il presidente Florentino Perez, l'allenatore Carlo Ancelotti e vari giocatori come Lunin, Carvajal, Bellingham, Rudiger, Valverde, Mbappé. Indiscrezioni che l'organizzazione ha prontamente smentito. “Nessun giocatore o club sa già chi ha vinto il Pallone d'Oro”, ha dichiarato all'AFP uno degli organizzatori rimasto anonimo. Agi.it - Il Real Madrid diserterà la cerimonia del Pallone d'Oro Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) AGI - Ilha annullato il volo speciale che sarebbe dovuto decollare alle 15 per portare Vinicius e una delegazione di giocatori e dirigenti della Casa Blanca a Parigi per la consegna deld'Oro. Il cambio di programma sarebbe dovuto alla volontà di disertare ladopo che è filtrata l'indiscrezione che il riconoscimento andrà a Rodri, madrileno che ha giocato nell'Atletico e ora gioca nel Manchester City e nella nazionale spagnola campione d'Europa. Sull'aereo, oltre a Vinicius, dovevano imbarcarsi il presidente Florentino Perez, l'allenatore Carlo Ancelotti e vari giocatori come Lunin, Carvajal, Bellingham, Rudiger, Valverde, Mbappé. Indiscrezioni che l'organizzazione ha prontamente smentito. “Nessun giocatore o club sa già chi ha vinto ild'Oro”, ha dichiarato all'AFP uno degli organizzatori rimasto anonimo.

