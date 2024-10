Quotidiano.net - Il principe William menziona il fratello Harry: è la prima volta in sei anni

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Londra, 28 ottobre 2024 – Ilhato pubblicamente ilper lada, rievocando un ricordo d'infanzia nel suo prossimo documentario della Itv. E in Gran Bretagna si sono scatenate subito speculazioni su una possibile riconciliazione tra i due figli di re Carlo III. Nel lungometraggio, che sarà trasmesso il 30 e il 31 ottobre, ildel Galles racconta di quando lassa Diana portò i figli a visitare un rifugio per senzatetto più di 30fa. "Mia madre portòe me al The Passage. All'epoca dovevo avere circa 11o forse 10 – dice nel filmato l'erede al trono –. Non ero mai stato in precedenza in un posto simile ed ero un po' ansioso per cosa aspettarmi. Ma la mamma, come sempre, ci fece sentire rilassati, ridendo e scherzando con tutti".