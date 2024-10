Giornalettismo.com - Il furto di dati di politici e imprenditori italiani è stato raccontato bene finora?

Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Reiterato accesso abusivo a bancheistituzionali riservate protette da misure di sicurezza. Le banchein questione sono SDI, SERPICO, FISCO, Anagrafe Nazionale Popolazione Residente – ANPR, INPS e Anagrafe dei conti correnti bancari. Si tratta del principale capo d’accusa che vede indagati diversi soggetti – a vario titolo – dalla procura della Repubblica di Milano. Si tratta del fatto di cronaca che, in questo week-end, ha tenuto banco su tutti i principali quotidiani e organi di informazione: migliaia didi cittadini(sia privati, sia personaggi pubblici) erano in possesso di un gruppo di persone che, attraverso queste informazioni, cercava di ottenere vantaggi, trincerandosi dietro a un solido progettoale. In questi giorni si è parlato più volte di hacker e di violazione dei sistemi informatici.