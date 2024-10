Sport.quotidiano.net - Il Delfino fa... affogare la Pantera. Prova horror e contestazione finale

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Lucchese da film. E non potrebbe essere altrimenti, visto che tra pochi giorni sarà Halloween. I rossoneri, nel primo tempo, rimediano tre reti che mettono in luce le tante difficoltà di questa squadra. Al "Porta Elisa" la capolista Pescara che vuole consolidare il proprio primato. La Lucchese, dal canto suo, voleva conquistare la prima vittoria casalinga della stagione. Tre punti che mancano, in casa, dal 10 marzo scorso, nell’ultimo successo contro l’Olbia. Gorgone deve fare a meno di Quirini, squalificato (al suo posto l’altro lucchese, Gemignani) e di Tumbarello, infortunato, che si è aggiunto a Gasbarro, Giacchino, Antoni e Fedato. Per il resto conferma la stessa formazione che ha pareggiato a Carpi, con le uniche novità di Frison in difesa (al posto di Dumbravanu) e di Sasanelli in avanti assieme a Costantino e di Saporiti sulla mediana.