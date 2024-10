Halloween alla Butterfly Arc di Montegrotto Terme (Di lunedì 28 ottobre 2024) La Butterfly Arc vi aspetta il 31 ottobre, 1° novembre, 2 novembre e 3 novembre 2024 con laboratori tattili con animali, lettura dei tarocchi, Face Painting, laboratori creativi, workshop sulle piante carnivore, animazione con la strega e Stregadance, laboratorio di cucina per bambini e Padovaoggi.it - Halloween alla Butterfly Arc di Montegrotto Terme Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) LaArc vi aspetta il 31 ottobre, 1° novembre, 2 novembre e 3 novembre 2024 con laboratori tattili con animali, lettura dei tarocchi, Face Painting, laboratori creativi, workshop sulle piante carnivore, animazione con la strega e Stregadance, laboratorio di cucina per bambini e

Halloween alla Butterfly Arc di Montegrotto Terme

