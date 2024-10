Halloween, a Chiusano arriva "O Mommone": storie di paura, giochi e zucchero filato (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il 31 ottobre 2024, la Congrega della parrocchia Santa Maria degli Angeli sarà teatro di un evento imperdibile per gli amanti del brivido: O Mommone 2 storie di brividi. Una serata dedicata a leggende inquietanti e racconti di paura, perfetta per chi ama lasciarsi coinvolgere dall'atmosfera di Avellinotoday.it - Halloween, a Chiusano arriva "O Mommone": storie di paura, giochi e zucchero filato Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il 31 ottobre 2024, la Congrega della parrocchia Santa Maria degli Angeli sarà teatro di un evento imperdibile per gli amanti del brivido: Odi brividi. Una serata dedicata a leggende inquietanti e racconti di, perfetta per chi ama lasciarsi coinvolgere dall'atmosfera di

Halloween, a Chiusano arriva "O Mommone": storie di paura, giochi e zucchero filato

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Halloween in Italia: scegli dove passare il tuo giorno di terrore tra zucche, fantasmi, spettri e naturalmente ... (tgcom24.mediaset.it)

Una festa divertente e sopratutto molto amata dai più piccoli, la notte di Halloween è una ricorrenza ormai diffusa in tutto il mondo. Se quest’anno festeggerai a casa è il momento di pensare ai ... (pianetadesign.it)

Halloween si avvicina e non puoi di certo farti cogliere impreparato! Se quest’anno non vuoi sbagliare affidati all’esperienza di Ikea in fatto di arredo e non te ne pentirai.. Tante ... (msn.com)