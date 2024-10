Puntomagazine.it - GP Messico: Sainz vince davanti a Norris e Leclerc

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il mondiale costruttori è definitivamente aperto, quello piloti non è finito ancora.una gara meravigliosa. Mondiale costruttori riaperto, quello piloti non ancora deciso. C’era grande attesa per il Gran Premio del, dopo la doppietta Ferrari ad Austin e già dalla partenza ci sono state emozioni., partito dalla pole, viene superato da Verstappen. Nelle retrovie Tsunoda viene toccato da due monoposto, perde il controllo della vettura e costringe i commissari a far uscire la sefety car. Perez sbaglia il posizionamento in griglia e prende 5 secondi di penalità. Giro 9sorpasso capolavoro ai danni di Verstappen. Il campione del mondo entra in battaglia cone ne approfittache balza al secondo posto. La battaglia costa caro a Verstappen, penalizzato di 10 secondi.