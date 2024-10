Gamberorosso.it - Gli strani biscotti siciliani in onore dei morti: la storia delle Ossa di morto

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Idetti "dei" sono una specialità che tiene acceso il ricordo dei cari che non ci sono più. Sono dolci caserecci solitamente a base di mandorle, albume, zucchero e vino che ogni regione e famiglia fa secondo la propria ricetta nei primi due giorni di novembre. A Mantova sono nuvolette rotonde, in Calabria sono fatti col marsala, mentre quelli tipici della Sicilia sono completamente diversi, e richiedono una preparazione che dura tre giorni. E sono frutto di una magia.di«Duri, duri sono», ammonisce la mia amica Carmela (detta Meluzza) mentre mi mostra le fasi finali della ricetta, «fanno la felicità dei dentisti» sorride. Al contrarioaltre versioni, il biscotto della festa deisiciliano è durissimo, non contiene mandorle o uova, è totalmente vegano ed è perfetto per l'inzuppo nei vini liquorosi.