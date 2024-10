Sport.quotidiano.net - Giuliani, plauso alla curva: "Finalmente presente"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Unal pubblico ("una, ne parlo spesso coi ragazzi perché il calore del pubblico è direttamente proporzionale a quello che la squadra trasmette in campo"), una battuta su un nuovo spicchio di tifo ("il Gruppo Grappa, notevoli"), poi Albertopassa a descrivere con la consueta sintesi un match dominato dal primo all’ultimo scambio: "Avevo chiesto ai ragazzi di confermare il nostro livello di gioco – le parole del coach – e credo che quello che si è visto in campo sia stato un buon livello, anche nei momenti più caldi del secondo set".passa poi in rassegna i singoli, partendo all’opposto premiato come mvp al termine del match: "Buchegger sta facendo un buon lavoro, non possiamo giudicarlo da uno o due episodi sfortunati.