Gettava nei cestini lettere, bollette e raccomandate: il "postino infedele" ottiene la messa alla prova (Di lunedì 28 ottobre 2024) Completava i propri “giri” in maniera celere e, così facendo, avrebbe voluto indurre i suoi datori di lavoro a rinnovargli il contratto che stava per scadere. Ma era tutta un'illusione: decine di lettere, bollette e persino raccomandate, finivano nei cestini dei parchi e nei giardini pubblici del Trevisotoday.it - Gettava nei cestini lettere, bollette e raccomandate: il "postino infedele" ottiene la messa alla prova Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Completava i propri “giri” in maniera celere e, così facendo, avrebbe voluto indurre i suoi datori di lavoro a rinnovargli il contratto che stava per scadere. Ma era tutta un'illusione: decine die persino, finivano neidei parchi e nei giardini pubblici del

Gettava nei cestini lettere, bollette e raccomandate: il "postino infedele" ottiene la messa alla prova

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il bonus bollette luce e gas è uno sconto sulle spese per l’energia elettrica e il metano riservato ai clienti domestici in condizioni di disagio economico e fisico. Previsto da tempo dalla ... (sostariffe.it)

Tra gli effetti collaterali dell’alluvione di maggio ce ne sono anche di collegati al pagamento delle bollette ... si mandino lettere di sollecito mi pare un modo poco serio di procedere". (msn.com)

In tempi di difficoltà economica, la possibilità di rateizzare le bollette di luce e gas può rappresentare un valido aiuto per molte famiglie. Con l'aumento dei costi delle utenze, è importante sapere ... (facile.it)

Ecco quando sporgere reclamo alla compagnia e come scrivere e inviare la lettera di reclamo. importi sbagliati sulla bolletta luce o sulla bolletta gas; contratto di fornitura non richiesto o non ... (facile.it)

i Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite la consulenza di esperti. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso ... (lastampa.it)