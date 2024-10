Calcioweb.eu - Genoa, Balotelli arrivato in città: il saluto che scalda i tifosi | VIDEO

Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Mariotorna a giocare in Serie A e lo fa con la maglia del. Rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza all’Adana in Turchia, èa Genova nella tarda serata di domenica. Oggi si sottoporrà alle visite mediche e sarà subito a disposizione di Gilardino. L’attaccante torna così a giocare in Serie A dopo quattro anni, l’ultima esperienza infatti risale ai tempi del Brescia nel 2020 con 19 presenze e 5 goal. L’anno successivo SuperMario giocò alcuni mesi a Monza in serie B per poi cercare maggiore fortuna in Turchia con l’Adana Demirspor. ? ????? ????????? ?? ???? ?? ?? SuperMarioquesta sera all’Hotel Melia. Domani svolgerà le visite mediche. Le prime immagini ?? ##SerieA pic.twitter.