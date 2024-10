Francesca Nunzi e Marco Predieri al Teatro Reims con "La governante di Cavour" (Di lunedì 28 ottobre 2024) "La governante di Cavour" arriva a Firenze! Dopo dieci fortunate repliche in uno dei principali teatri della Capitale, Francesca Nunzi e Marco Predieri faranno tappa al Teatro Reims, da venerdì 8 a domenica 10 novembre (venerdì e sabato ore 21, domenica ore 16,30) con la loro scoppiettante Firenzetoday.it - Francesca Nunzi e Marco Predieri al Teatro Reims con "La governante di Cavour" Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Ladi" arriva a Firenze! Dopo dieci fortunate repliche in uno dei principali teatri della Capitale,faranno tappa al, da venerdì 8 a domenica 10 novembre (venerdì e sabato ore 21, domenica ore 16,30) con la loro scoppiettante

Francesca Nunzi e Marco Predieri al Teatro Reims con "La governante di Cavour"

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Firenze, 7 ottobre 2024 - Esiste una regola non scritta da applicare a ogni primo appuntamento: non parlare mai dei propri ex. Da questo assunto prende le mosse la scoppiettante commedia "La strana cotta" che sabato 12 ottobre alle ore 20,45, e poi ... (Lanazione.it)

Una scoppiettante commedia per aprire la stagione del Teatro di Cestello. Sabato 12 ottobre alle 20,45 e domenica 13 alle 16,45, sul palco di San Frediano saliranno Francesca Nunzi e Danilo de Santis, protagonisti de "La strana cotta". Un ... (Firenzetoday.it)

ROMA - Francesca Nunzi e Marco Predieri inaugurano la stagione del Teatro Roma di Roma con "La governante di Cavour", una commedia storica satirica che celebra il Padre dell'Unità d'Italia, il Conte C ... (romatoday.it)

avviato dalla commedia “13 a tavola” interpretata e diretta da Marco Predieri, accanto a Maria Rita Scibetta. L'8 dicembre arrivano Cinzia Berni e Francesca Nunzi con la scoppiettante nuova ... (nove.firenze.it)

Tanti i big della scena nazionale attesi, da Francesca Nunzi con Marco Predieri nella novità "La governante di Cavour" (20-22 ottobre) fino a Giuseppe a Pambieri che a maggio porterà in scena ... (nove.firenze.it)