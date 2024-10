FOTO/ Feldi Eboli da applausi: manita al Napoli Futsal (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl ritorno tra le mura amiche del Palasele è una serata di festa e grande Futsal per la Feldi Eboli che, nella seconda giornata del campionato di Serie A, fa suo il derby contro i vice campioni d’Italia del Napoli Futsal imponendosi con un perentorio 5-0 che fa impazzire i tifosi presenti al palazzetto. Una vittoria senza storia, che lancia alte le ambizioni delle volpi di mister Luciano Antonelli, in un match equilibrato nel primo tempo ma che nella ripresa vede un monologo dei rossoblù che regalano ai loro tifosi una notte da ricordare nella prima stagionale al Palasele. Anteprima24.it - FOTO/ Feldi Eboli da applausi: manita al Napoli Futsal Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl ritorno tra le mura amiche del Palasele è una serata di festa e grandeper lache, nella seconda giornata del campionato di Serie A, fa suo il derby contro i vice campioni d’Italia delimponendosi con un perentorio 5-0 che fa impazzire i tifosi presenti al palazzetto. Una vittoria senza storia, che lancia alte le ambizioni delle volpi di mister Luciano Antonelli, in un match equilibrato nel primo tempo ma che nella ripresa vede un monologo dei rossoblù che regalano ai loro tifosi una notte da ricordare nella prima stagionale al Palasele.

