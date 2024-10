Festival di Sanremo 2025 Anticipazioni: Carlo Conti vuole Barbara d’Urso (Di lunedì 28 ottobre 2024) Si mormora che Carlo Conti stia smuovendo i vertici di Viale Mazzini per avere nel sul Festival di Sanremo anche Barbara d’Urso, dopo l’ospitata a Ballando con le Stelle. Comingsoon.it - Festival di Sanremo 2025 Anticipazioni: Carlo Conti vuole Barbara d’Urso Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Si mormora chestia smuovendo i vertici di Viale Mazzini per avere nel suldianche, dopo l’ospitata a Ballando con le Stelle.

