Thesocialpost.it - Fabio Fazio sorprende Giorgia con una proposta in diretta tv: “Vorrei fare un programma insieme”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La cantanteè stata ospite dell’ultima puntata di Che tempo che fa, andata in onda sul Nove nella serata di domenica 27 ottobre. L’artista ha avuto un piacevole botta e risposta con, durante il quale il conduttore le ha confidato pubblicamente il desiderio di condurre unprima o poi. E la risposta diè stata immediata.Leggi anche: Che tempo che fa,fa infuriare Al Pacino: “Un modo per sbattermi fuori dal” Ladi: il video Per prima cosa, durante l’intervista,ha fatto i complimenti aper il modo in cui sta interpretando il ruolo, per lei inedito, di conduttrice di X Factor. Poi però va subito al sodo.