Extraprofitti Silvestri M5s al governo | Due anni di prese in giro vi rincorreremo ovunque per calendarizzare la legge

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “Il tema degliha messo in difficoltà ilMeloni fin dall’inizio”. Inizia così il duro intervento di Francesco, capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera che ha portato in Aula il tema degliripercorre come si è iniziato a parlare di profitti delle banche nel 2023, sottolineando che, dopo la prima proposta didel M5s, Meloni “rispose che il problema era il Superbonus” e che poi “con un fuso orario di circa sei mesi, ha capito che il problema c’era e ha deciso di cavalcarlo mediaticamente”. “Nella scorsadi bilancio disse: ‘La più importante misura approvata è quella che riguarda la tassazione dei margini ingiusti delle banche’ – aggiunge -. Ha addirittura affermato che ‘aumentando le riserve aumenterà il credito erogato ai cittadini. Per lo Stato è un’operazione win-win’.