Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Liguria, affluenza sotto il 46%: calo di quasi otto punti dal 2020. Il dato più alto in provincia di Genova, emorragia nell’Imperiese

(Di lunedì 28 ottobre 2024)il 46%,in meno rispetto all’ultima tornata, nel settembre, quando si votò con mascherine e distanziamento alla vigilia della seconda ondata del Covid. È undisarmante, quello dell’alle Regionali in: alle urne si è presentato meno di un avente diritto su due, il 45,96%, nonostante l’appeal mediatico dell’appuntamento elettorale, che arriva dopo il terremoto giudiziario dell’inchiesta Toti e vede sfidarsi per la poltrona di governatore due pesi massimi, il sindaco diMarco Bucci per il centrodestra e l’ex ministro Pd Andrea Orlando per il centrosinistra. Quattro anni fa, per la sfida vinta da Giovanni Toti contro Ferruccio Sansa, votò il 53,42%, ungià considerato molto basso rispetto alla tradizione del territorio.