Ancora dati spiati, ancora ipotesi di Dossieraggio e hackeraggio. Le rivelazioni che stanno emergendo dall'inchiesta sui dati sottratti a Milano hanno innescato reazioni accese nella politica italiana. L'attenzione si è subito concentrata sulle falle di un sistema che sembra incapace di proteggere informazioni sensibili. I magistrati, prudenti, avvertono che "le indagini sono appena iniziate", ma già il terremoto mediatico scuote Palazzo Chigi. Di fronte all'ondata di rivelazioni sugli abusi delle banche dati delle forze dell'ordine, l'esecutivo si prepara a introdurre un decreto-legge per rafforzare la sicurezza delle informazioni e limitare l'uso non autorizzato delle banche dati stesse.

Dossieraggio e violazione illecita di dati, Giorgia Meloni parla di eversione

