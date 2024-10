Damiani: «Scudetto? Quella squadra ha bisogno di pazienza. Le favorite sono…» (Di lunedì 28 ottobre 2024) Le dichiarazioni di Oscar Damiani su Quella che sarà la lotta Scudetto e anche la ripresa della Nazionale in Nations League Oscar Damiani, ex bianconero, ha rilasciato qualche dichiarazione tra Scudetto e Nazionale a JuventusNews24. Alla luce di quanto visto ieri, è una Juve che può dire la sua per lo Scudetto già quest’anno? «Nel Calcionews24.com - Damiani: «Scudetto? Quella squadra ha bisogno di pazienza. Le favorite sono…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) Le dichiarazioni di Oscarsuche sarà la lottae anche la ripresa della Nazionale in Nations League Oscar, ex bianconero, ha rilasciato qualche dichiarazione trae Nazionale a JuventusNews24. Alla luce di quanto visto ieri, è una Juve che può dire la sua per logià quest’anno? «Nel

Damiani: «Scudetto? Quella squadra ha bisogno di pazienza. Le favorite sono…»

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Damiani, ex calciatore, ha parlato così in esclusiva di Nazionale e non solo: le sue parole a Juventusnews24 Di Nazionale e non solo, ha parlato in esclusiva per Juventusnews24 l’ex bianconero Oscar D ... (lazionews24.com)

Le parole di Oscar Damiani in esclusiva su Juventusnews24.com: «L’Italia ha inserito molti giovani in squadra e comincia a vedersi un gioco» L’ex calciatore Oscar Damiani ha parlato in esclusiva a Juv ... (sampnews24.com)

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Quotidiano di Puglia dopo la sconfitta contro il Napoli: "La squadra mi è piaciuta, corta, compatta, organizzata. S ... (msn.com)

David Juve, il noto agente di mercato Oscar Damiani racconta chi è l’attaccante che piace sia ai bianconeri che all’Inter Intervistato da Tuttosport, il noto agente Oscar Damiani ha fatto il punto ... (juventusnews24.com)

Nel post partita di Lecce-Fiorentina il presidente giallorosso Sticchi Damiani ha parlato così della sconfitta per 0-6 contro la Fiorentina commentando il momento. (calciomercato.com)