Cos'è il marchio ASC e perché cercarlo fa bene anche a noi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Capita spesso che, pulendo un’orata, ci si ritrovi davanti a una lisca con qualche curva. Solitamente appare in corrispondenza della coda, ma può accadere che siaal centro della spina dorsale del pesce. Può capitare di non farci caso e continuare a mangiare. Oppure può far spuntare una domanda: esiste davvero un’orata con la scoliosi? La risposta va rintracciata nella provenienza di quel pesce che, se d’allevamento come la maggior parte dei pesci oggi sui banchi delle pescherie, potrebbe raccontare una storia non proprio amica dell’ecosistema marino. Per questo, ancora una volta, leggere l’etichetta può fare la differenza e può aiutare i consumatori a non pesare troppo sull’ecosistema. Aquaculture Stewardship Council (ASC™) è una realtà indipendente e senza scopo di lucro nata nel 2010 nei Paesi Bassi.