Con nota del 18 settembre il Ministero ha comunicato l'avvio delle operazioni di censimento e collaudo delle aule utili per lo svolgimento delle procedure di reclutamento del personale scolastico e amministrativo. Le scuole avranno tempo fino a giorno 19 ottobre. Il Ministero, a seguito di una riunione con i sindacati, ha proposto di ridurre a L'articolo Concorso docenti 2024/25: solo 20 giorni per la domanda, a breve il bando. È il momento di prepararsi .

Concorso docenti 2024/25: solo 20 giorni per la domanda, a breve il bando. È il momento di prepararsi

