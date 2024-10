Come provare a ridurre il rischio di un cancro: i consigli più utili (Di lunedì 28 ottobre 2024) È possibile apportare modifiche allo stile di vita per ridurre il rischio di cancro al seno. In primis bisogna sottoporsi a controlli regolari, soprattutto se c’è una predisposizione ereditaria. È buona regola esaminare il seno una volta al mese con autopalpazione. Fare esercizio fisico regolarmente, almeno 4 ore a settimana. Il tipo di attività dipende dall'età, dalla costituzione e dagli hobby. consigliate camminata, bicicletta, corsa, nuoto e mantenere il giusto peso, con una dieta sana. Si consiglia di fornire proteine di qualità, Come quelle contenute nei legumi e nella carne bianca (da preferire alla rossa) e nel pesce, nella frutta fresca, in quella secca (non tostata e non salata), nelle verdure di stagione e nei carboidrati a lento assorbimento (Come il riso) e nell’olio d'oliva. ridurre il consumo d’alcol ed evitare il fumo, sia attivo sia passivo. Lanazione.it - Come provare a ridurre il rischio di un cancro: i consigli più utili Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) È possibile apportare modifiche allo stile di vita perildial seno. In primis bisogna sottoporsi a controlli regolari, soprattutto se c’è una predisposizione ereditaria. È buona regola esaminare il seno una volta al mese con autopalpazione. Fare esercizio fisico regolarmente, almeno 4 ore a settimana. Il tipo di attività dipende dall'età, dalla costituzione e dagli hobby.ate camminata, bicicletta, corsa, nuoto e mantenere il giusto peso, con una dieta sana. Sia di fornire proteine di qualità,quelle contenute nei legumi e nella carne bianca (da preferire alla rossa) e nel pesce, nella frutta fresca, in quella secca (non tostata e non salata), nelle verdure di stagione e nei carboidrati a lento assorbimento (il riso) e nell’olio d'oliva.il consumo d’alcol ed evitare il fumo, sia attivo sia passivo.

