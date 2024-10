Romadailynews.it - Cina: Guangdong avvia lavori di costruzione fabbrica di auto volanti

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Guangzhou, 28 ott – (Xinhua) – Unapionieristica per la produzione dihato idiieri a Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del. Commissionata da XPENG AEROHT, l’azienda affiliata al produttore di veicoli elettrici XPENG per le, la base di produzione viene definita “il primo impianto al mondo per la produzione di massa di”. La prima fase della, che copre un’area di 18 ettari, e’ dedicata alla produzione del modulo aereo per l’volante modulare “Land Aircraft Carrier”, con una capacita’ annua prevista di 10.000 unita’, secondo l’azienda. La “Land Aircraft Carrier”, che ha completato il suo volo di prova con equipaggio a settembre, dovrebbe iniziare le prevendite entro la fine dell’anno, secondo Zhao Deli, fondatore di XPENG AEROHT.