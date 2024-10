Ciclismo, premi e riconoscimenti al ritrovo dei giudici (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sesto Fiorentino (Firenze), 27 ottobre 2024 – Si è rinnovato al Convento dei Padri Carmelitani sede anche del Centro Spirituale del Ciclismo a S.Lucia alla Castellina, il ritrovo dei giudici di gara toscani di Ciclismo e dei direttori di corsa, giunto all’edizione n. 42. A fare gli onori di casa Maurizio Colligiani responsabile dell’organizzazione e cerimoniere del Comitato (segretario e tesoriere Mauro Billi) che avevano predisposto un nutrito programma di premiazioni. Prima la celebrazione di una Santa Messa da parte dei Padri Agostino e Nicola dell’ordine dei Carmelitani, durante la quale sono stati ricordati tutti i giudici toscani deceduti da quando si tiene questo ritrovo. Al termine della Santa Messa la consegna di due riconoscimenti. Sport.quotidiano.net - Ciclismo, premi e riconoscimenti al ritrovo dei giudici Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sesto Fiorentino (Firenze), 27 ottobre 2024 – Si è rinnovato al Convento dei Padri Carmelitani sede anche del Centro Spirituale dela S.Lucia alla Castellina, ildeidi gara toscani die dei direttori di corsa, giunto all’edizione n. 42. A fare gli onori di casa Maurizio Colligiani responsabile dell’organizzazione e cerimoniere del Comitato (segretario e tesoriere Mauro Billi) che avevano predisposto un nutrito programma diazioni. Prima la celebrazione di una Santa Messa da parte dei Padri Agostino e Nicola dell’ordine dei Carmelitani, durante la quale sono stati ricordati tutti itoscani deceduti da quando si tiene questo. Al termine della Santa Messa la consegna di due

Ciclismo, premi e riconoscimenti al ritrovo dei giudici

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sesto Fiorentino (Firenze), 26 ottobre 2024 – Domani domenica 27 ottobre è in programma l’annuale ritrovo (edizione n. 42 in quanto la prima fu il 27 ottobre 1980) dei giudici di gara e direttori di corsa del ciclismo toscano, aperto a famiglie e ... (Sport.quotidiano.net)

Sesto Fiorentino (Firenze), 20 ottobre 2024 - Il monastero dei Padri Carmelitani di S. Lucia alla Castellina nel comune di Sesto Fiorentino alle pendici di Monte Morello è pronto ad ospitare domenica 27 ottobre la 42^ edizione del ritrovo dei ... (Lanazione.it)

Sesto Fiorentino (Firenze), 26 ottobre 2024 – Domani domenica 27 ottobre è in programma l’annuale ritrovo (edizione n. 42 in quanto la prima fu il 27 ottobre 1980) dei giudici di gara e direttori di c ... (lanazione.it)

Sesto Fiorentino (Firenze), 20 ottobre 2024 - Il monastero dei Padri Carmelitani di S. Lucia alla Castellina nel comune di Sesto Fiorentino alle pendici di Monte Morello è pronto ad ospitare domenica ... (msn.com)

A Chatillon sala gremita per la tradizionale serata di festa del ciclismo dedicata ai protagonisti valdostani del mondo delle due ruote. (rainews.it)