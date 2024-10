Thesocialpost.it - Chiede aiuto al sindacato per denunciare turni massacranti: operaio pakistano preso a bastonate

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un giovanedi origine pakistana, di nome Tahla, è stato brutalmente aggredito oggi a Quarrata, in provincia di Pistoia, dopo essersi rivolto alSudd Cobas per difendere i propri diritti. Il giovane lavoratore, impiegato presso la Vot International, azienda di proprietà cinese, ha riportato ferite al volto e alle braccia ed è stato successivamente medicato al pronto soccorso di Prato, dove ha ricevuto una prognosi di sette giorni. “Sappiamo che sei stato al,” gli avrebbero detto i responsabili in azienda, prima di assalirlo con bastoni di legno all’interno della fabbrica.