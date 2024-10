Donnapop.it - Chi è Jacopo Coghe di Pro Vita? Sapete chi è sua moglie e che lavoro fa?

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)è il portavoce di Pro, l’associazione che si occupa di sostenere e portare avanti la famiglia tradizionale. Scopriamo tutto quello che riguarda la sua, sia privata sia professionale! Leggi anche: Proe famiglia chi sono? Cos’è la loro associazione? Chi la finanzia? Vicepresidente di Proe famiglia,è un vero paladino della famiglia tradizionale. Con la sua associazione, come lui stesso ha comunicato nel corso di un’intervista, si adopera per promuovere “una visione antropologica e culturale basata su questi valori attraverso campagne mediatiche, convegni, progetti per la libertà di educazione. Regaliamo prodotti per la prima infanzia alle famiglie e alle mamme indigenti che decidono di portare avanti la gravidanza. Garantiamo il patrocinio gratuito per i disabili che non hanno gli insegnanti di sostegno, diamo borse di studio.