ROMA (ITALPRESS) – "Al momento il mese in cui è previsto il recupero di Bologna-Milan è febbraio. La data andrà definita sulla base di risultati delle competizioni europee e della Coppa Italia. Rispetto al rinvio, ci sono stati alcuni commenti sensati e altri meno. C'è stata un'ordinanza di una pubblica autorità, su questo c'è una giurisprudenza consolidata sia della giustizia sportiva che di quella ordinaria: un'ordinanza di un'autorità non può essere disattesa dal mondo dello sport. Nel poco tempo a disposizione, abbiamo cercato di dialogare con le istituzioni, sia il Ministero dell'Interno sia il Comune di Bologna, per provare a cercare una soluzione per giocare a porte chiuse. Non c'è stata disponibilità. A quel punto, abbiamo provato a verificare il campo neutro, un'ipotesi non prevista dal nostro statuto, sarebbe stata una novità importante.

Casini “Calendario ingolfato, difficile Serie A all’estero”

