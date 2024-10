Carta docente 500 euro ai precari, quando l’accreditamento? Possibile data marzo 2025. Cosa dice la Legge di Bilancio (Di lunedì 28 ottobre 2024) La relazione illustrativa della Legge di Bilancio contiene modifiche sulla Carta del docente, introducendo alcune importanti novità rispetto alla precedente normativa, ampliando il bacino di beneficiari (docenti precari al 31 agosto) e prevedendo una revisione delle modalità di assegnazione. Inoltre, specifica che l'importo massimo annuale del beneficio "potrà essere" di 500 euro, non escludendo, dunque, la possibilità che possa essere inferiore. L'articolo Carta docente 500 euro ai precari, quando l’accreditamento? Possibile data marzo 2025. Cosa dice la Legge di Bilancio . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La relazione illustrativa delladicontiene modifiche sulladel, introducendo alcune importanti novità rispetto alla precedente normativa, ampliando il bacino di beneficiari (docential 31 agosto) e prevedendo una revisione delle modalità di assegnazione. Inoltre, specifica che l'importo massimo annuale del beneficio "potrà essere" di 500, non escludendo, dunque, la possibilità che possa essere inferiore. L'articolo500ailadi

Carta docente 500 euro ai precari, quando l’accreditamento? Possibile data marzo 2025. Cosa dice la Legge di Bilancio

