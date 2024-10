Buon compleanno Rino!, il concerto in ricordo del cantautore (Di lunedì 28 ottobre 2024) Rino Gaetano avrebbe compiuto 74 anni quest'anno. Per omaggiare il suo straordinario talento, la sorella Anna Gaetano e il nipote Alessandro annunciano Buon compleanno Rino! Un evento che si svolgerà all’Hacienda, dal pomeriggio fino a mezzanotte, dedicato alla musica e alla poesia del grande Romatoday.it - Buon compleanno Rino!, il concerto in ricordo del cantautore Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)Gaetano avrebbe compiuto 74 anni quest'anno. Per omaggiare il suo straordinario talento, la sorella Anna Gaetano e il nipote Alessandro annunciano! Un evento che si svolgerà all’Hacienda, dal pomeriggio fino a mezzanotte, dedicato alla musica e alla poesia del grande

Buon compleanno Rino!, il concerto in ricordo del cantautore

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

A giudicare dalla curiosità e dalla folla, il sistema che ha portato gli chef in alto, nei cieli in cui solitamente brillano le stelle del cinema e della musica, è tutt’altro che finito. Lo si scopre a Buonissima, kermesse torinese alla IV ... (Panorama.it)

Facebook WhatsApp Twitter La Compagnia dei Caraibi, un’importante azienda piemontese specializzata nell’importazione e distribuzione di beverage premium, si prepara a vivere un’esperienza unica al festival Buonissima, che avrà luogo a Torino ... (Gaeta.it)

Il 29 ottobre torna l’appuntamento in musica organizzato da Anna e Alessandro Gaetano per celebrare il cantautore nel giorno della sua nascita ... (rainews.it)

Quali frasi di ringraziamento utilizzare per gli auguri di buon compleanno: ecco le migliori per ogni occasione, sia formali che divertenti. Quali frasi di ringraziamento utilizzare per gli auguri ... (donnaglamour.it)

Ecco il video del bellissimo momento. Il concerto improvvisato di Ligabue in autostrada Nel 2025 l’album di Luciano Ligabue “Buon compleanno, Elvis” soffia 30 candeline. Quindi il cantante ... (novella2000.it)