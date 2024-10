Bici a pedalata assistita truccate: multe da migliaia di euro e via 10 punti dalla patente (Di lunedì 28 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySembravano Biciclette a pedalata assistita ma in realtà erano ciclomotori elettrici e per questo per i mezzi è scattato il sequestro e per i conducenti sanzioni per oltre 16mila euro. L'intervento è stato operato dal reparto di Rifredi Firenzetoday.it - Bici a pedalata assistita truccate: multe da migliaia di euro e via 10 punti dalla patente Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySembravanoclette ama in realtà erano ciclomotori elettrici e per questo per i mezzi è scattato il sequestro e per i conducenti sanzioni per oltre 16mila. L'intervento è stato operato dal reparto di Rifredi

Bici a pedalata assistita truccate: multe da migliaia di euro e via 10 punti dalla patente

