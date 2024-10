ASL Roma 3 | domani a Centocelle gli utenti centro diurno e gli studenti romani a TUTTOCITTÀ G2

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Piazza dei Mirti, simbolo di, la Scuola Primaria “Fausto Cecconi” in Via dei Glicini che vanta 90 anni di storia, il Mercato arabo e la Moschea di Via dei Frassini, la Chiesa di San Felice in Piazza di San Felice con il murales con raffigurato Claudio Baglioni e il Monumento ai partigiani in Piazza delle Camelie, anche essi emblema della vita del noto quartiereno. Sono questi i luoghi visitati, e raccontati nei sei podcast realizzati dagli oltre 200 partecipanti aG2, progetto promosso dall’Associazione 20 Chiavi Teatro, al quale ha aderito anche la ASL3.